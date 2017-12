Un morto e 5 feriti in rogo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - E' di un morto e cinque feriti il bilancio di un rogo scoppiato la scorsa notte in un'abitazione a Bolzano. L'incendio è divampato verso le 2.30 in un appartamento al primo piano di un condominio in via Duca d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, la polizia e i carabinieri. Gli abitanti del condominio sono stati tratti in salvo, mentre per un uomo di 71 anni, che viveva nell'appartamento nel quale è scoppiato l'incendio, non c'era più nulla da fare. Cinque persone sono state trasportate all'ospedale con ferite in maniera non preoccupante.