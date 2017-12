Ubriaco tenta investire agenti polstrada

(ANSA) - AREZZO, 27 DIC - Era ubriaco alla guida e, all'uscita di un locale notturno di Arezzo, ha cercato di investire con la sua auto gli agenti della polizia stradale che lo volevano controllare: per questo un 45enne lucchese ma residente in provincia di Arezzo, è stato arrestato per tentato omicidio. E' accaduto la scorsa notte, quando l'uomo e la donna che era con lui, anche lei alticcia, sono stati stati fatti scendere dalla loro Mercedes: il responso dell'etilometro per lui ha rivelato il suo tasso di alcool era quattro volte superiore rispetto a quello consentito consentito. Non appena ha compreso che sarebbe stato sottoposto a sequestro del mezzo, il 45enne ha messo in moto l'auto, invertito la marcia e puntato contro gli agenti, che sono riusciti a scansare la Mercedes, finita poi contro l'auto della polstrada. A quel punto i poliziotti lo hanno neutralizzato e condotto in caserma e quindi in carcere.