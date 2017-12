Sergio Pirozzi canta “Una Vita da Mediano” a Radio Rock.

Il Sindaco di Amatrice, candidato anche alla Presidenza della Regione Lazio, intercettato dal Karaoke Reporter Dejan si diletta nel celebre brano di Luciano Ligabue.

(Roma – 28 dicembre 2017) Dopo essersi esibito al karaoke di Radio Rock 106.6 con “Una Vita da Mediano”, Sergio Pirozzi, Sindaco di Amatrice e candidato alla Presidenza della Regione Lazio dichiara:

“Per La Regione Lazio ci vuole gente che si fa il mazzo per gli altri che non voglia essere il numero uno. I mediani sono quelli che si fanno il culo per il resto della squadra”