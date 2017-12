Foreign fighter, ok a estradizione

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Sarà estradata in Francia entro il prossimo 8 gennaio la foreign fighter marocchina nazionalizzata italiana arrestata il 23 dicembre a Malpensa in esecuzione di un mandato internazionale emesso dalla magistratura francese. La donna era stata arrestata mentre rientrava dalla Siria, Paese dove era fuggita circa nove mesi fa con i tre figli per raggiungere un 'soldato' di un gruppo vicino all'Isis di cui si era invaghita. La donna aveva lasciato il marito, un napoletano con cui viveva in Costa Azzurra. La donna, in attesa al settimo mese di un figlio dall'uomo per il quale è andata a vivere a Termanin, cittadina non molto lontano da Aleppo, ha prestato il consenso alla richiesta di consegna avanzata dalle autorità di Parigi per stare più vicino - è stato riferito - ai tre figli, di 6, 8 e 10 anni, ritornati a casa con il padre a Juan Les Pins. Ai magistrati italiani che l'hanno interrogata ha lasciato intendere che la vita in Siria è troppo dura.(ANSA).