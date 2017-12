Santo Stefano: a Trieste rito messa sub

(ANSA) - TRIESTE, 26 DIC - Don Francesco Pesce ha celebrato la prima parte della messa dal palco di uno speciale camion con tanto di megaschermo dove era stato allestito un piccolo altare, poi si è interrotto, ha indossato la muta subacquea e si immerso in mare davanti a piazza Unità d'Italia. Infine è sceso a meno cinque metri di profondità e si è sistemato sotto una speciale campana in plexiglas dove c'era una bolla di ossigeno e ha continuato l'omelia. Così, per la 41/a volta, si è ripetuta la celebrazione di Santo Stefano con la messa subacquea, organizzata dal Sub Sea Club di Trieste. (ANSA).