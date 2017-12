Allerta arancione su Levante Ligure

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - La Protezione civile regionale ha elevato a 'arancione' l'allerta nel Levante Ligure per piogge e temporali, a partire dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani.

Contemporaneamente ha elevato a 'giallo' l'allerta neve dalla mezzanotte di oggi alle 16 di domani nelle valli Stura e Bormida e nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia. Allerta giallo nelle altre zone per pioggia, nessuna criticità nel ponente ligure.

Dopo le precipitazioni provocate dal flusso da Sud-Ovest che sta interessando la Liguria, è in arrivo una perturbazione atlantica che poterà precipitazioni diffuse e persistenti in progressiva intensificazione. Dal tardo pomeriggio, specifica Arpal, in concomitanza con gli scrosci più intensi non si escludono repentini innalzamenti nei torrenti del Centro Levante. Le precipitazioni cadranno su terreni già saturi dando luogo al transito di portate di piena significative in particolare del Levante ligure. Previsti moto ondoso in aumento con mareggiate sulle coste e venti forti.