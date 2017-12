(ANSA) - CASTELFIDARDO (ANCONA), 25 DIC - Aggressione con l'acido a Castelfidardo (Ancona). Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di una sostanza urticante da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito.

Sembra che la vittima abbia aperto la porta di casa al suo aggressore, in un appartamento al pino terra nel centro storico cittadino. Il 60enne è stato soccorso dalla Croce Verde e trasportato nell'ospedale regionale di Torrette in gravissime condizioni. Indagano i carabinieri che stanno dando la caccia al responsabile. Ignoti al momento i motivi dell'aggressione.