Migranti: trovato morto su treno merci

(ANSA) - BOLZANO, 24 DIC - Un migrante è morto nella notte su un treno merci al Brennero nel suo viaggio dall'Italia verso l'Austria. L'uomo è stato folgorato da una scarica elettrica, sul tetto di un container su un carro merci. La notizia, di Alto Adige online, è stata confermata dalla polizia. Il convoglio numero 43128 verso le ore 23 era rimasto bloccato alla stazione di Brennero, a causa del deragliamento in Austria che da qualche giorno ha interrotto la linea oltreconfine. Sono stati gli uomini della Polizia ferroviaria a trovare il corpo durante il controllo di alcuni carri merci.

Probabilmente l'uomo, quando il treno si è fermato al Brennero, si è alzato in piedi ed è stato colpito da una scarica violenta che lo ha ucciso sul colpo. La vittima, di età tra 25 e 30 anni, di colore olivastro, non è stata ancora identificata.

La salma è stata trasportata all'ospedale di Vipiteno.