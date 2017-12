17enne ferito: preso un presunto aggressore

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla polizia, a Napoli, nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo lunedì scorso in Via Foria.

Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti della baby gang responsabile dell'aggressione.

Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le immagini di alcune telecamere e l'attività sul territorio delle forze dell'ordine.