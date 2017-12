Omicidio nel lungomare di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Omicidio questa mattina in un campeggio nel lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant'Elena. Vittima un uomo, italiano, di cui ancora non sono state fornite le generalità. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato ucciso da un altro uomo a seguito di una violenta lite.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Quartu. Un sospettato, un cittadino del Sudan, è stato già portato in caserma.