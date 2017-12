Antonino Cannavacciuolo, il profilo dello chef stellato

Un cognome che solo a pronunciarlo e' come stare sulle montagne russe, una stazza imponente come un'armatura, una vita giovane ma vissuta senza sosta da autentico guerriero, o se preferite da esploratore. Certo e' che i fortunati che hanno avuto il privilegio di imbattersi in lui e assaporare le sue creazioni, hanno attraversato paesi, isole sapori, profumi, odori di culture diverse restando comodamente seduti alla sua tavola.

Antonino Cannavacciuolo, lo chef pluristellato, è nato a Vico Equense (Napoli) il 16 aprile del 1975, nonostante il viso aperto e gioviale porta sulle spalle un bagaglio pesante, carico di esperienze di una vita vissuta senza sconti, partita dal basso, dalla gavetta, quella vera. Grazie a impegno, studio e sperimentazione e' arrivato nell'empireo della ristorazione italiana.

Antonino si occupa della cucina traendo ispirazione anche dal suo percorso di vita. I suoi piatti sono la sintesi e l'unione di questo affascinante tragitto. Il grande pubblico lo conosce anche come conduttore del programma di Fox Life Cucine da Incubo edizione italiana e giudice di Masterchef Italia su Sky Uno.

Antonino Cannavacciuolo vanta esperienze lavorative nelle cucine di grandi tri-stellati francesi quali l'Auberge dell'Ile di Illerausen e il Buerehiesel di Strasburgo, oltre che nel ristorante del Grand Hotel Quisisana, quando la cucina era "governata" da Gualtiero Marchesi. Nel 1999 assume, insieme alla moglie Cinzia Primatesta, la gestione del Ristorante Hotel Villa Crespi - Restaurants & Hospitality che si compone di una struttura ubicata in Piemonte, il Ristorante Hotel Villa Crespi a Orta San Giulio, e il relais Laqua Charme & Boutique a Meta di Sorrento. Lusso, alta gastronomia e il perfetto connubio, reinterpretato in chiave moderna, tra la tradizione campana e quella piemontese, sono le indispensabili costanti della dimora.

Nel 2003 Antonino Cannavacciuolo riceve la prima Stella Michelin e nel 2006 gli viene conferita la seconda. Insomma chef a 360 gradi, nei gesti e nelle parole, Antonino ha una profonda conoscenza della cucina e si esprime con un vero e proprio codice fatto di pomodori del Vesuvio e ostriche, pesce di mare e pasta di Gragnano per comunicare il proprio mondo. Mondo che trasporta nelle pagine di un libro, 'In cucina comando io' (Mondadori Electa), scritto qualche tempo fa, dove ha raccontato non solo quello che e' il percorso che lo ha portato, fin dalla tenera eta', a dedicarsi ai sapori e agli odori della cucina, ma soprattutto una passione che e' diventata un mestiere e lo ha reso un grande chef, amato dalla critica e rispettato dai colleghi. Come quando andava a caccia di polpi e non smetteva di immergersi finche' non ne aveva abbastanza per cucinare gli spaghetti al polpo per tutti gli ospiti a casa.

"In una ciotola sfregate i polpi con sale fino e poca acqua in modo da eliminare la viscosita' esterna, sciacquateli bene sotto l'acqua corrente e privateli del becco, degli occhi e di tutte le interiora. Asciugate e tenete da parte. In una pentola soffriggete mezzo spicchio d'aglio privato dell'anima con i gambi di prezzemolo e aggiungete i polpi; bagnate con una parte del vino bianco, togliete l'aglio e i gambi di prezzemolo e coprite con un coperchio. Proseguite la cottura a fuoco lento per 20 minuti circa, irrorando di tanto in tanto con il vino bianco rimasto. Aggiungete la passata di pomodoro, coprite nuovamente e proseguite la cottura per altri 30 minuti, sempre a fuoco dolce. Regolate di sale e pepe nero, spegnete il fuoco e lasciate riposare a coperchio socchiuso per almeno 30 minuti: in questo modo la salsa assorbira' tutti i profumi del polpo. Tuffate gli spaghetti in abbondante acqua salata, portateli a cottura, scolateli, e uniteli alla salsa nella padella. Insaporite infine con prezzemolo e aglio tritati. Regolate di sale e pepe, mantecate a fuoco spento con olio extravergine di oliva e servite".