Terrorismo: Minniti, no persone in casa

(ANSA) - VENEZIA, 21 DIC - "Esiste una minaccia incombente vissuta in questi anni: la minaccia del terrorismo islamico che ci porta ogni volta a vedere ogni atto come sfida nei confronti delle nostre attitudini". Così il ministro dell'interno Marco Minniti parlando di terrorismo nel corso di un incontro organizzato a Mestre (Venezia) dal Partito democratico sul tema della sicurezza. "Anche di fronte ad una prevedibilità pari a zero - ha aggiunto Minniti - dobbiamo mettere in campo misure di sicurezza. Il problema però è che non dobbiamo costringere le persone a rimanere chiuse in casa, a impedire la fruibilità delle nostre città". L'invito del ministro, in questo senso, è stato quello di avviare una grande collaborazione tra il suo dicastero e i sindaci ma anche che questi assumano vigili, facciano piani urbanistici che permettano di proteggere le città ridando vita alle periferie. Il tutto perché la sicurezza "sia del cittadino ma diventi patrimonio di una comunità".