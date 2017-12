Stalking: Puglia, arrestato finanziere

(ANSA) - BARI, 21 DIC - Avrebbe perseguitato per mesi l'ex moglie e il proprio fratello, arrivando a minacciare anche la madre e la suocera, le due figlie e la famiglia dell'ex coniuge.

Per i reati di stalking aggravato e sostituzione di persona, agenti del commissariato di polizia di Monopoli hanno arrestato un 55enne di Conversano, finanziere in pensione. Su disposizione della magistratura barese l'indagato è attualmente detenuto in carcere. Stando alle indagini coordinate dal pm Simona Filoni gli atti persecutori, messaggi, telefonate e continue minacce, anche di morte, sarebbero iniziati a giugno 2017, dopo la separazione dalla moglie. La donna già alcuni mesi prima aveva denunciato il marito dicendo di aver subito per anni maltrattamenti e violenze psicologiche. Dalla scorsa estate, poi, lui avrebbe iniziato a mandarle messaggi e farle telefonate di contenuto volgare e umiliante, arrivando a disattivare l'utenza telefonica di casa. In seguito avrebbe minacciato di morte il proprio fratello e la propria madre.