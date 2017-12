Furto da oltre 100mila euro da Prada

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Furto da oltre 100mila euro in via Della Spiga, nel Quadrilatero della moda di Milano. Durante la notte due uomini col volto coperto hanno infranto la vetrina del negozio Prada e hanno portato via una cinquantina di prodotti tra borse e portafogli del valore stimato in più di 100mila euro. L'allarme è scattato poco dopo le 3, i ladri sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. Gli investigatori sono a lavoro sull'analisi delle telecamere.

Ieri mattina due rapinatori hanno fatto irruzione con una mazza e una pistola in una gioielleria di via Pontaccio e hanno portato via orologi per un valore che sarebbe superiore ai 100mila euro.