Due scritte contro sindaco de Magistris

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Due scritte contro il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sono apparse in piazza Municipio, nel centro della città. Una, accanto al McDonald's, e l'altra vicino a una farmacia. 'DE MAGISTRIS M....', il testo della scritta. Sono in corso rilievi delle forze dell'ordine. I messaggi sono anonimi. Non si esclude nessuna pista.