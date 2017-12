Alto Adige: manifesti "Grazie Austria"

(ANSA) - BOLZANO, 21 DIC - "Suedtirol dankt Oesterreich" (Il Sudtirolo ringrazia l'Austria) è lo slogan di manifesti che nei prossimi giorni saranno affissi a Vienna dall'Heimatbund, la lega patriottica che raggruppa esponenti pantirolesi ed ex terroristi, per la volontà manifestata dal nuovo governo austriaco di valutare la possibilità del doppio passaporto per i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina.

"L'Austria - afferma in una nota il presidente dell'Heimatbund Roland Lang - seguirà il generoso esempio dell'Italia, che nel 1992 ha previsto la cittadinanza italiana per molti emigranti". "Austria - aggiunte - agisce in profondo spirito europeo. Un elemento in più per migliorare ulteriormente i buoni rapporti tra Vienna e Roma".