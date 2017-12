A 14 anni 3kg coca nello zaino di scuola

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Un quattordicenne è finito in manette per traffico di droga: aveva 3 chili di cocaina nello zainetto della scuola e altri 12 a casa. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Brescia, che hanno sequestrato i circa 15 chilogrammi di cocaina e arrestato il ragazzino e un ventiquattrenne, entrambi albanesi.

Insospettiti dal fatto che il ventiquattrenne, pur abitando altrove, avesse affittato un garage nel quartiere "Fiumicello" di Brescia, i militari hanno monitorato per diversi giorni la zona, finché hanno deciso di controllare l'uomo dopo essere uscito dal box in compagnia di un ragazzino. In auto c'erano 6 chili di cocaina, a casa del minore altri 9, di cui 3 nello zaino. Da quanto emerso, il giovanissimo studente svolgeva la mansione di "insospettabile" magazziniere e custode per conto del maggiorenne. La grossa partita di droga sarebbe stata destinata ad approvvigionare la Provincia e ad alimentare lo spaccio nella zona della Stazione ferroviaria di Brescia.