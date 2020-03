Teatro: Villoresi interpreta Frida Khalo al Biondo

Pamela Villoresi interpreta Frida Khalo nello spettacolo Viva la vida, che il regista Gigi Di Luca ha tratto dall'omonimo romanzo di Pino Cacucci e che debutta in prima nazionale, mercoledì 4 marzo alle ore 21 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, in un nuovo allestimento prodotto proprio dallo Stabile di Palermo. E' uno spettacolo innovativo, che racconta una Frida intima e contemporanea. In scena, al fianco di Pamela Villoresi, che dà voce e corpo alla celebre artista messicana, ci sono Veronica Bottigliero, una body painter che le dipinge sul corpo nudo i segni dell'arte di[ Frida e che rappresenta la Pelona, maschera simbolica della morte, e Lavinia Mancusi, che interpreta la cantante Chavela Vargas, ultima amante dell'artista. Le scene sono di Maria Teresa D'Alessio, i costumi di Roberta Di Capua e Rosario Martone, le luci di Nino Annaloro. Repliche fino al 15 marzo e poi dal 24 marzo al 5 aprile e dal 21 aprile al 10 maggio.

"Viva la vida - spiega il regista Di Luca - è un urlo di dolore che porta alla luce l'aspetto più propriamente femminile di Frida Khalo, attraverso simbolismi che richiamano la sua radice multiculturale ed etnica, andando oltre la narrazione biografica e facendo emergere l'anima di Frida donna, messicana, pittrice e rivoluzionaria".

"E' un omaggio a Frida Khalo - afferma Villoresi - è una sorta di inventario della sua vita e della sua arte" In occasione del debutto dello spettacolo, il Teatro Biondo organizza una serie di attività legate alla figura di Frida Khalo. In particolare, domenica 8 marzo, tra le 12.00 e le 17.00, nell'Agorà del Museo Archeologico Salinas, si potrà assistere, con ingresso libero, alla performance di body painting Frida per la pelle, durante la quale cinque artisti specializzati nella pittura dei corpi dipingeranno non stop sulla pelle di cinque modelli, ispirandosi ai quadri e ai temi dell'artista messicana. Durante la performance, Lavinia Mancusi eseguirà alcune canzoni di Chavela Vargas tratte dallo spettacolo. (ANSA).