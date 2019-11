Strana coppia letteraria, boss-attrice

(ANSA) - PALERMO, 26 NOV - La strana coppia letteraria si è conosciuta casualmente mentre le Iene di Mediaset cercavano di toccare il nervo scoperto del boss mafioso diventato scrittore nella libreria Macaione dove lui presentava il suo romanzo. Lei attrice, presentatrice, scrittrice, operatrice nel sociale in Africa, è rimasta colpita da quell'uomo finito su tutti i giornali e le tv perchè arrestato, processato e condannato a 7 anni e 4 mesi (scontati) quale capomafia di Villabate, padre di un figlio all'ergastolo che portava in giro Bernardo Provenzano ma anche ideatore di un blog su cui scrive pezzi colti che spaziano dalla letteratura alla giurisdizione. Era il 2015 quando Nino Mandalà incontra Laura Efrikian. Un incontro fugace che viene però ripetuto dopo che la ex moglie di Gianni Morandi legge "La vita di un uomo": "Mi è piaciuto" dice a Mandalà. Poi cominciano le lettere, in versione moderna via mail, uno scambio di pensieri, idee, passaggi quotidiani della vita passata e presente. I ricordi dell'artista, la figlia Serena morta dopo poche ore, la sua quotidianità, e quelli dell'ex detenuto, gli incubi, la difficoltà di uscire dal proprio passato. Un filo conduttore lega questi scambi epistolari, l'amore per la vita.

Nasce così "Lettere a Laura dal mondo dei nessuno" (Spazio cultura edizioni 22 pag. 15 euro) che sarà presentato il 2 dicembre alle 17.30 nella libreria Macaione, in via Marchese di Villabianca a Palermo.(ANSA).