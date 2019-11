BaRock, mostra abiti barocco siciliano

Un viaggio nel Barocco siciliano attraverso l'abbigliamento dell'epoca, con costumi ricreati studiando le evidenti influenze dell'arte della Sicilia sugli abiti di mezza Europa, rintracciate anche nei dipinti. È la mostra "BaRock - i costumi del Barocco", dieci costumi allestiti su manichini e realizzati da Franca Mormina, sarta e costumista siciliana da sempre appassionata della storia del costume e delle tradizioni della sua terra. La mostra-evento, curata da Salvo Antoci, sarà inaugurata il 17 novembre a Siracusa, negli spazi di Villa Reimann e resterà aperta fino al 22.

"Il costume per me - racconta Franca Mormina, alle spalle esperienze da costumista cinematografica e teatrale - è manifestazione e riassunto di una società che si mostra al suo pubblico come nelle corti. Il mio viaggio è nella Sicilia del Barocco; come tutti i percorsi che si intraprendono nella nostra ricca terra, vieni trasportato in giro per il mondo. Le influenze siciliane le ho ritrovate in Spagna, ma anche nei dipinti inglesi, francesi e fiamminghi. Nel lavoro di ricerca del costume il recupero ti costringe sempre a una disponibilità, alla contaminazione che ti proietta in una modernità a tratti inaspettata; il mio estremo rigore nello studio del passato mi ha insegnato il futuro".

Nel corso dell'inaugurazione è in programma una performance di Tilde Scarpa, giovane attrice di origini napoletane: accompagnata dalle sue maschere interpreterà un monologo, scritto dalla regista Erika Barresi, riguardante episodi della vita di quattro donne passate alla storia per il loro impegno sul libero pensiero e i diritti umani. "Il filo che lega Isabella Morra, Isabella d'Este, Veronica Franco e Moderata Fonte - spiega Barresi - è l'onda di una rivoluzione sotterranea del libero pensiero che si è propagata attraverso le più innocue ambasciatrici: le donne, le mie sono delle illuminate".