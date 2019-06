Cinema: da "Il venditore di attimi", sarà tratto un film

(di Giovanni Franco) (ANSA) Dal testo delle pagine al grande schermo questa volta il passo è stato breve. Dal romanzo "Il venditore di attimi" di Accursio Soldano, giornalista di Sciacca, ex collaboratore del giornale L'Ora, sarà tratto un film per la regia di Rocco Mortelliti. La trama si dipana attorno ad Alfred, un uomo ancor giovane, che lavora in un ristorante e ha una bella famiglia di cui fanno parte la moglie Greta e la figlia Teresa. Ad un certo punto lui si trova in un momento difficile. E' scoraggiato per le infinite ma, comunque, normali difficoltà della vita ma che ora vede come rilevanti, a tratti insormontabili. Si reca, così,in riva al mare per porre fine alla sua esistenza. Ma come in un sogno, qualcuno s'avvicina proprio prima del suicidio. Uno sconosciuto che gli fa, senza presentarsi, strani discorsi sulla storia di Mary Poppins e su altre vicende ad Alfred sconosciute. L'uomo misterioso parla tirando fuori dalla propria valigia fogli ricchi di annotazioni e di ricordi. Gli parla di suoi amici e quelle storie sono tutte tristi, con un finale anche tragico ma che generano nell'ex cameriere quel breve tempo di riflessione e cambiamento di rotta, ovvero il radicale mutare delle proprie intenzioni. Non può lasciare il mondo così, con mille cose in sospeso. Si avvia così verso casa ma lo sconosciuto continua a fargli compagnia. Allora rincuorato Alfred, seppur titubante lo invita e lo presenta alla moglie e alla figlia come se si fosse un vecchio compagno di studi anche se di lui continua a non conoscere neppure il nome. "Ma sono i bambini quelli a cui non si può negar la verità a dipanare il mistero", dice Soldano. La piccola Teresa, rimasta sola con Alfred gli fa una domanda a bruciapelo che non lascia scampo a tentennamenti ed esige una risposta immediata: "Tu che lavoro fai?". E lui risponde a tappo: "il venditore di attimi".

"E' questa l'essenza del libro: - aggiunge l'autore - lo sconosciuto, venuto da chissà dove, ha un compito ben preciso e lo espleta attraverso racconti, che sono in realtà pagine di letteratura scritte da grandi scrittori. Da Jean Paul a Jan Potocky fino a Pirandello. Di questo romanzo era già stato fatto un adattamento teatrale messo in scena, in concorso, la Fringe festival di Roma per la regia di Mariella Gravinese. Il film sarà prodotto dalla Moviestart presieduta da Roberto Siepi. "Il film - aggiunge Soldano - sarà probabilmente girato in Sicilia".(ANSA).