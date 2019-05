Teatro: 'Elena' apre stagione Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 10 MAG - Successo e standing ovation per l'inaugurazione al Teatro Greco di Siracusa del 55° ciclo di spettacoli classici con "Elena" di Euripide. Immersa nelle acque del Nilo, Elena vede il mondo attraverso lo specchio deformante dell'acqua, e i molti specchi che moltiplicano il concetto stesso di verità. Euripide porta la donna più bella del mondo in Egitto, sottratta alla seduzione di Paride, alla furia delle donne troiane. Davide Livermore, che firma regia e scene, fa risuonare l'acqua, simbolo della vita, con i sensori subacquei, come un grande utero che culla i sentimenti di una donna perseguitata dalla bellezza.

La regia ha osato trasformare il teatro in una grande piscina e gli attori recitano immersi parzialmente in questo Nilo immaginario. L'acqua in scena e il mare, spesso tempestoso, nel video proiettato su uno schermo di circa 20 metri, hanno sedotto il pubblico, e, dopo la sanguinosa guerra che ha distrutto Troia, Elena è in Egitto, condotta da Hermés, protetta dal re Proteo. E a Troia, nel letto di Paride chi c'era? Non la vera Elena, ma la sua immagine, un fantasma capace di respiro. Ed ecco che nasce la tragicommedia, nemmeno Euripide crede a quello che dice, ma si diverte, e sullo schermo appare Elena, già vecchia, che ride delle sue avventure, qui a lieto fine. Si ricongiunge con Menelao, amore appassionato, bacio in diretta e fuga in nave. Dunque una guerra fatta per un fantasma. Come sempre del resto. Mentre "non esiste felicità al di fuori della giustizia".

Ma questa volta l'assoluto pregio appartiene allo spettacolo, alla scrittura scenica di Livermore. E non sottovalutiamo la modernissima traduzione di Walter Lapini. I costumi di Gianluca Falaschi alludono a un 700 da commedia dell'arte. Bellissime le musiche di Andrea Chenna, con citazioni da Mozart, Boccherini e Ravel, quella Valse ironica e possente. Il video di D-Wok mostra tutte le età di Elena, un mito che ha sconfitto il passare dei secoli, e i cambiamenti sono a vista, proprio come le acque del fiume che scorrono, lente e inesorabili. Divertenti e degni di un vero maestro i ringraziamenti, durante gli applausi, si danza al ritmo di Boccherini.

Indiscutibile successo per la protagonista, Laura Marinoni, affiancata da Viola Marietti (Teucro), Sax Nicosia( Menelao), Simonetta Cartia (Teonoe), e per tutto il cast.

Si replica fino al 22 giugno. (ANSA).