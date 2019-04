Festival cannolo, premiati vincitori

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Il Caffè del Corso dei Fratelli Biscari a Santa Cristina Gela (PA) e il Bar Vultaggio di Fulgatore (TP) sono i vincitori per la realizzazione del miglior cannolo alla terza edizione del Cannolo Festival a Sanlorenzo Mercato. Il primo porta a casa il terzo titolo consecutivo per il miglior cannolo di Sicilia, come confermano i voti a maggioranza dei quasi 7 mila visitatori. Fulgatore invece incassa il voto della giuria tecnica, composta dal presidente, il maestro pasticcere Giovanni Pace, e dalla giornalista enogastronomica Manuela Zanni, le foodblogger e instagramers "Le Saporite" e infine il comico Ernesto Maria Ponte. Oltre 5mila cannoli, più di 6 quintali di ricotta, tre province rappresentate e quattro cannoli al top della qualità siciliana: oltre ai due premiati, passerella d'onore anche per gli altri due cannoli di questa edizione 2019: quello di Giorgio Clesceri, in rappresentanza di Piana degli Albanesi, vero e proprio "feudo" del cannolo, e quello di Lillo Freni da Messina, ambasciatore del gusto.

"Oggi per giudicare un cannolo, re indiscusso della nostra pasticceria, non basta che sia buono: il parametro di giudizio è l'eccellenza - ha detto il presidente della giuria, il maestro Giovanni Pace - Al rischio della mercificazione turistica di un dolce simbolico della nostra terra, dobbiamo rispondere con la qualità".(ANSA).