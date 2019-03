Ballarak, il microbirrificio a Ballarò

Quel magazzino che un tempo era sede dell'antica tipografia Renna, tra le più conosciute a Palermo, da tre anni è diventato "Ballarak" microbirrificio regno di luppoli, malti e lieviti. La passione della produzione di birra artigianale coltivata da tre giovani siciliani è diventata in soli tre anni attività imprenditoriale con il brewpub, dove si produce, un birrificio-birreria nel cuore di Ballarò, in via Saladino, dove vengono servite anche pietanze, e da luglio dell'anno scorso anche "Ballarak alla Magione", il secondo locale nel quartiere del centro storico, dove vissero da bambini Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due brewpub, che vendono 3-4 mila litri di birra al mese, solo di produzione artigianale e danno lavoro a 8 dipendenti oltre ai tre soci fondatori.

I protagonisti di questa storia di passione per la birra che diventa impresa sono Eugenio Ricca, 33 anni di Modica, studi universitari in Medicina e Ingegneria non conclusi, Michele Catalano 33 anni, laurea in Scienze della comunicazione, Alessio Cutro, che si deve laureare in Architettura, 32 anni, palermitani.

"Siamo partiti in quattro, oggi siamo tre soci che condividono le stesse idee e le stesse passioni - dice Ricca, l'ispiratore di un sodalizio nato per caso - Ho studiato all'Università di Padova, ma volevo fare la birra, quindi sono tornato a casa a Modica, ho comprato l'attrezzatura con un investimento di circa 3500 euro e da solo ho realizzato un impianto per la produzione di birra da 60 litri, un modo per iniziare a sperimentare le mie idee di birre artigianali, assolutamente diverse da quelle commerciali, fatte con le materie prime luppolo, malto di cereali, lievito e acqua, gli ingredienti fondamentali. Poi le birre di mia produzione le portavo in giro nei concorsi e in una di queste competizioni tra 'homebrewers' ho incontrato gli altri soci, che poco tempo dopo ho invitato a casa mia a Modica. E da lì, dalla condivisione della stessa passione è iniziato il progetto Ballarak, che per trovare concretezza ha avuto bisogno di un anno".