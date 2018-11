Da Castelbuono snack per sportivi

(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - Snack genuini e certificati destinati a sportivi e amanti del benessere. E' Crunchy Nature, l'idea di una giovane imprenditrice agricola di Castelbuono, Daniela Di Garbo, responsabile per le province di Palermo e Trapani di Turismo Verde della Cia, selezionata tra le prime quattro alla tappa per il sud Italia del progetto AgriAcademy di Ismea, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Un progetto di alta formazione realizzato con l'obiettivo di avvicinare gli agricoltori under 41 alle tematiche dell'agricoltura 4.0. Circa 50 i giovani imprenditori presenti che hanno presentato 16 concept di agricoltura innovativa, diventati 4 dopo una selezione non competitiva effettuata dagli stessi imprenditori.

Tra i 4 progetti selezionati anche Crunchy Nature di Daniela di Garbo, un'idea di produzione di barrette e prodotti monodose per merende e aperitivi realizzati con frutta e ortaggi del territorio disidratati, realizzati in modo naturale e senza aggiunta di zuccheri e additivi. "Lavorando in agriturismo ho notato - spiega Daniela di Garbo - che gli ospiti hanno un grande interesse per le produzioni artigianali biologiche e Made in Italy. Preparare snack veloci che si possono consumare sia in vacanza che a casa rappresenta un'opportunità per far crescere l'attività con prodotti da portare in tasca". (ANSA).