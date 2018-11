In mostra Modigliani Jeanne e Hannelore

(ANSA) - PALERMO, 2 NOV - Per la prima volta in esposizione nel capoluogo siciliano 'Jeanne' e 'Hannelore' di Amedeo Modigliani, due capolavori che valgono una ventina di milioni di euro. Assieme ai due dipinti la 'stanza segreta' di palazzo Bonocore, a Palermo, accoglierà anche le opere di alcuni amici che accompagnarono il pittore 'maledetto' nella sua vita, come Maurice Utrillo, con La veduta di Parigi, Fernand Léger, con La natura morta con asso di quadri, Giovanni Fattori, con Soldati in vedetta ed altre opere. L'esposizione, che sarà aperta al pubblico domani, alle 19, è curata dal direttore artistico Alberto D'Atanasio e organizzata da Navigare Srl e dall'Istituto Amedeo Modigliani e rientra nelle manifestazioni di palermo Capitale italiana della Cultura 2018. Uno spettacolo con proiezioni di immagini fotografiche e videomapping, con illuminazione artistica di piazza Pretoria, inaugurerà la mostra dedicata a 'Modì' che si estende a una parte multimediale con 'Modigliani Experience, Les Femmes', che presenta una cinquantina di opere nelle quali è riprodotto l'universo e l'immaginario femminile di Amedeo Modigliani, così importante per la sua formazione personale e artistica. I contenuti multimediali sono stati sviluppati grazie al supporto di moderne tecnologie: un docu-video realizzato da Sky Arte, animazioni e altri contenuti multimediali arricchiscono la mostra.

Un'esposizione significativa e ricca d'informazioni sulla vita parigina di Amedeo Modigliani, oltre che su alcuni dei suoi più importanti amici. Le opere, delle quali l'Istituto Amedeo Modigliani possiede i diritti, sono riprodotte digitalmente ad altissima definizione con l'assoluto rispetto delle dimensioni e dei colori dell'originale. Arricchiscono e contestualizzano storicamente la mostra oltre 90 tra foto e documenti d'epoca, spesso inediti, relativi alla vita del grande artista italiano.(ANSA).