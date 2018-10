Svelato murale di Gomez a Catania

(ANSA) - CATANIA, 30 OTT - Un murale raffigurante un angelo caravaggesco intitolato "Fuori da cieli", simbolo del riscatto e della speranza, realizzato dallo street artist Gomez è stato inaugurato a Catania, in via Bonajuto, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore alla Cultura Barbara Mirabella.

A 'raccontare' l'opera, considerata come un primo tassello per la riqualificazione di tutto il quartiere, è stato Salvatore Boanjuto, proprietario dell'omonima Cappella bizantina, che ha voluto l'iniziativa, sponsorizzata da Giuseppe Campanella di Fineco Bank. "Un dono alla città, un segnale di speranza - ha detto Bonajuto - per i catanesi e per i giovani, costretti troppo spesso ad andare via. Il bello può fermare l'emorragia di cervelli e raccontare un'altra storia, di una città che vive e che resiste oltre le difficoltà".

"L'opera di Gomez - ha affermato Pogliese - è uno splendido dono non solo al figlio di Salvatore Bonajuto, ma a tutta la città. Il murale è davvero splendido e dà un respiro internazionale a Catania, una città unica al mondo, sempre più apprezzata e non solo dai turisti". Pogliese ha sottolineato anche la bontà del metodo, utile ed efficace, soprattutto in questa fase di difficoltà di Palazzo degli Elefanti. "Apprezzo molto - ha spiegato - il metodo messo in campo da Bonajuto che, con il sostegno di alcuni privati, ha dato nuova vita a tutta la via".

L'assessore alla Cultura Barbara Mirabella si è soffermata sulla necessità di creare nuove occasioni per raccontare una Catania diversa, piena di energie, e sulla bellezza dell'opera di Gomez, "la cui luce - ha evidenziato - rappresenta la metafora di una comunità che, nonostante le difficoltà, resta viva e e lotta per affermare sé stessa e la sua forza". (ANSA).