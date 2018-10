Viaggio per immagini,l'itinerario Unesco

"Viaggio per immagini. Dal Grand Tour al riconoscimento Unesco": una mostra, voluta dal Comitato di pilotaggio del sito seriale "Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale" e realizzata dalla Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, racconta il lungo cammino di riscoperta e rivalutazione dell'itinerario monumentale che, nel 2015, è stato iscritto nella prestigiosa Word Heritage List dell'Unesco.

La mostra si inaugura venerdì prossimo a Villa Zito, a Palermo, dove resterà fino al 13 gennaio. Vernissage alle 18, preceduto alle 17 da una presentazione a cui interverranno il presidente del Comitato di pilotaggio, sindaco Leoluca Orlando, il presidente di Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, Gianni Puglisi, il curatore della mostra Aurelio Angelini, ospiti del presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore. Sarà presente Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell'Italia, il mensile che più di ogni altro ha raccontato e racconta l'Italia della cultura. La mostra è stata inserita nel calendario di Palermo Capitale Italiana della Cultura ed entra nel circuito del festival Le Vie dei Tesori, per tre weekend, fino al 4 novembre.

"Viaggio per immagini racconta una Palermo, ancora oggi con un marcato timbro arabo-normanno, che mantiene viva la memoria di una città aperta, multietnica, riflesso e manifestazione di un sincretismo culturale che, nei secoli, l'ha resa unica - dice il sindaco Leoluca Orlando, nelle vesti di presidente del Comitato di Pilotaggio - e meritevole di essere custodita, valorizzata e riconosciuta come patrimonio dell'umanità.

Insomma, ci permette di rintracciare le radici culturali di una Palermo davvero Capitale senza tempo".

Attraverso testimonianze figurative - stampe, disegni, dipinti, fotografie - verrà coperto un arco temporale di quasi tre secoli. "Mostrare i monumenti arabo-normanni ieri e oggi significa muoversi nel sito, calarsi dall'alto e addentrarsi nei luoghi - afferma Gianni Puglisi - La mostra si svolge su un doppio registro, in continuo accostamento tra reale e figurato, materiale e immateriale".