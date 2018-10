Funghi fest, Castelbuono celebra fungo

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - Tre giorni pieni di appuntamenti a Castelbuono per la XII edizione di Funghi Fest, l'evento ideato ed organizzato dall'Associazione Promomadonie che orami da oltre un decennio rappresenta uno degli appuntamenti più conosciuti ed importanti dell'intero comprensorio madonita. Degustazioni, show cooking, mostre, convegni, musica e spettacoli, percorsi didattici, visite guidate, tutto il meglio che può offrire l'autunno madonita per celebrare il più noto ed apprezzato dei suoi prodotti: il fungo. Si comincia venerdì mattina con le visite guidate alle fungaie e con lo spettacolo dell'Opera dei Pupi a cura di Franco Cuticchio. Alle 18 l'apertura degli stand delle aziende partecipanti al Festival. Alle 20 l'inaugurazione di questa XII edizione con tutte le autorità invitate per l'occasione. Alle 21 infine la cena d'Autore "Il gusto dei funghi e l'arte della buona cucina", nella splendida location del Chiostro di San Francesco, per celebrare le eccellenze gastronomiche del territorio. Sabato alle 19 il momento più atteso: l'apertura del Villagio Gastronomico che ogni anno richiama migliaia di visitatori per le degustazioni. Menu di quest'anno: pasta con funghi, vino e dolci a cura dell'Istituto Professionale Alberghiero di Stato "Mandralisca" di Cefalù e dell'Ass.ne Promomadonie. Alle 22 in Piazza Margherita uno dei fiori all'occhiello di questa edizione, lo spettacolo musicale dei "Tarantolati di Tricarico".

Le degustazioni presso i villaggi gastronomici di Piazza Castello e Piazza Matteotti torneranno anche domenica, alle 12 ed alle 18,30 sfilate di Gruppi Folcloristici.

Infine la chiusura in Piazza Margherita alle 20,00 con lo spettacolo di Cabaret "I due Compari" con Antonio Pandolfo e Marco Manera.(ANSA).