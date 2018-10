Blue sea land:Turano,alleanza tra popoli

Dal 4 al 7 ottobre a Mazara del Vallo (Tp) comincia la settima edizione di Blue Sea Land, l'Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medioriente.

"Questa settima edizione è stata ideata - ha spiegato Edgardo Bandiera, assessore regionale all'agricoltura durante la presentazione oggi a Palermo - nel nome e nel segno di Giovanni Tumbiolo, ideatore del progetto. Vogliamo onorare e proseguire l'iniziativa, con l'obiettivo della realizzazione della blue economic zone, al fine di condividere modelli di sviluppo omogenei per incrementare la cooperazione frontaliera e gli scambi". L'evento promuove le eccellenze ittiche e agroalimentari del territorio. Blue Sea Land è organizzato dal distretto della Pesca e Crescita Blu e dal suo organismo esecutivo per i servizi, il Centro di Competenza Distrettuale, in collaborazione con la Regione Siciliana, il comune di Mazara del Vallo e la Venice International University. "Il Blue Sea Land è una manifestazione - afferma l'assessore regionale alle attività produttive, Girolamo Turano - di alleanza tra i popoli. Questo governo regionale, insieme al Ministero degli Affari esteri, ha ritenuto che questo evento si qualifichi in maniera interessante e intelligente". Gli espositori potranno far conoscere e degustare ai visitatori prodotti e pietanze tipiche del territorio, le più importanti qualità di pesci, crostacei e molluschi del Mediterraneo, accompagnati da prodotti enogastronomici siciliani. Prenderanno parte alla manifestazione circa 50 paesi, mentre partner principali di questa edizione saranno la Repubblica di Tunisia e del Burkina Faso, che insieme rappresenteranno l'Africa Mediterranea e l'Africa Subsahariana.