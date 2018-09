Ibla buskers, festival artisti di strada

(ANSA) - RAGUSA, 21 SET - Le strade e le piazze del quartiere barocco di Ragusa torneranno ad essere il palco per tantissimi artisti di strada nell' Ibla Buskers, il festival giunto alla 24esima edizione, in programma dal 4 al 7 ottobre. Acrobati, mangiafuoco, musicisti, clown sono pronti ad invadere gli spazi più suggestivi per proporre gli spettacoli più divertenti al tempo stesso affascinanti. Ma come ogni anno "Ibla Buskers", organizzato dall'associazione "Edrisi", farà riscoprire alle migliaia di visitatori alcuni dei luoghi della memoria. Per l'edizione 2018 si è scelto di andare indietro nel tempo per valorizzare il quartiere della Giudecca, uno dei due quartieri ebraici di Ragusa Ibla, una zona poco nota anche ai ragusani, ma la cui storia è scritta sulle mura dei palazzi e delle chiese che si trovano all'interno del vecchio perimetro. Racchiuso tra le stradine via Orfanotrofio, largo Camerina e via Pietro Novelli, il quartiere della Giudecca si trova vicinissimo alla famosa e visitatissima piazza San Giorgio e trova il suo punto di riferimento nella chiesa Santissima Annunziata sorta intorno al 1500. Alcuni degli spettacoli multidisciplinari si svolgeranno intorno a questo antico quartiere che è inglobato nel più ampio quartiere barocco, rendendo magica l'atmosfera durante il festival. Gli occhi dei bimbi brilleranno dinnanzi ai salti acrobatici o ai numeri di magia o agli spettacoli di equilibrismo che non mancheranno nemmeno in questa ventiquattresima edizione. Oltre ai "classici" spettacoli, che ricreeranno la magica alchimia tra artisti e pubblico nel palcoscenico naturale delle strade e piazze di Ragusa Ibla, ritorneranno i laboratori per i più piccoli. Spazi dedicati in cui bambini e ragazzi entreranno in contatto con l'arte circense e ne conosceranno i rudimenti utili anche ad apprezzare gli spettacoli organizzati. Non mancheranno altre sorprese e novità che saranno annunciate anche sul sito web www.iblabuskers.it.(ANSA).