Mostre, collettiva a palazzo Scavuzzo

Riapre dopo mezzo secolo, a Palermo, Palazzo Scavuzzo Trigona per la mostra Nature is viral - Paradise Lost (artists support the green world) a cura di Sveva Manfredi Zavaglia. L'esposizione, allestita nell'ambito di Manifesta, sarà inaugurata il 15 settembre, è visitabile fino al 4 ottobre, e celebra il lavoro di dieci artisti internazionali con opere "site specific". Il progetto ricorda il paradiso come giardino, proprio come al tempo della dominazione araba, che consideravano la città di Palermo. Il geografo Al Idrisi, non a caso, raccontava di un eden in terra, con parchi e giardini pensili, come quello di Palazzo dei Normanni, dove fiorivano rigogliose pomelie, aranci amari, cactus e ninfee. La mostra, con pitture, sculture, fotografie, installazioni di tecniche e materiali diversificati, è incentrata sul tema della natura e della tutela dell'ambiente. Opere e installazioni, infatti, propongono nuove composizioni artistiche che indagano e invitano lo spettatore a soffermarsi sul rapporto uomo/natura per ritrovare l'equilibrio perduto. L'esposizione è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Palermo, Palermo 2018, Federculture, Regione siciliana, Ambasciata della Georgia, MCR HRD Institute of Telangana, India.