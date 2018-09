Teatro: al Libero al via 51/ma stagione

(ANSA) - PALERMO, 5 SET - Avanzare, andare oltre. In una parola #Inoltrarsi. E' il tema della 51/ma stagione internazionale del Libero di Palermo, al via il prossimo 25 ottobre con la prima nazionale di circo contemporaneo, Zwai finest circus della compagnia svizzera E1nz. Il cartellone 2018/2019 è stato presentato in conferenza stampa a Palermo dal direttore artistico Luca Mazzone; in platea il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore alla Cultura Andrea Cusumano, e i direttori artistici del teatro Massimo e del teatro Biondo Francesco Giambrone e Roberto Alajmo. A precedere la 51/ma stagione, un avant-programme dedicato alle produzioni Medea Kali di Laurent Gaudé di Beno Mazzone (il 28 e 29 settembre e 5 e 6 ottobre) e Giganti di Luigi Pirandello, adattamento drammaturgico con la regia di Lia Chiappara (12, 13 e 19 settembre). Cinque i progetti internazionali in 'scaletta' tra danza teatro e circo contemporaneo, a Palermo, dopo aver toccato in tournée diversi continenti: due provenienti dalla Svizzera, uno dai Paesi baschi con lo spettacolo Andrè e Dorine della compagnia Kulunka Teatro; poi il Festival la Francia in scena, con Strates della compagnia Cie Rualite e la danza franco-africana di Bintou Dembele; e ancora il teatro internazionale del Teatro En Vilo di Madrid e la raffinata ricerca coreografica di Tiziana Arnaboldi. Novità del triennio 2018-2020 sarà Francesco Silvestri artista residente - drammaturgo e nome di spicco della nuova drammaturgia napoletana,che seguirà 3 nuove produzioni e un progetto di formazione: un laboratorio permanente per attori.

Nell'anno di Palermo Capitale della Cultura, la stagione è "dedicata quest'anno a diversi progetti di teatro contemporaneo, danza contemporanea e nuova drammaturgia - ha detto Mazzone - rispecchia l'identità del Libero: un teatro aperto e attento alla scena contemporanea, con una forte vocazione internazionale". La stagione, quest'anno, è dedicata alla Costa Sud di Palermo, tratto di litorale per molti anni negato.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha auspicato "una stretta collaborazione con i teatri della città" scusandosi se "le altre istituzioni culturali pubbliche hanno ignorato il Libero negli anni".

