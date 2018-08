''Notti clandestine'' a Termini Imerese

(ANSA) - PALERMO, 14 AGO - Tutto è pronto per dare vita all'ottava edizione delle "Notti clandestine" a Piano Barlaci.

L'inizio è previsto sabato alle 21, nel suggestivo scenario del centro storico di Termini Imerese a pochi passi dai ruderi dell'anfiteatro romano e della Villa Palmeri. L'iniziativa è promossa dall'associazione Politeia e da Teletermini che si è avvalsa della collaborazione di radio Panorama che seguirà tutte le dirette degli eventi. Tutto il ciclo degli appuntamenti è stato patrocinato dal Comune di Termini Imerese e da Palermo 2018 Capitale Italiana della Cultura.

Ogni serata sarà suddivisa in due momenti, il primo specifico al cinema, curato da Roberto Tedesco e il secondo dedicato al teatro e alla musica in genere, curato da Totò Scaccia.

Per tutta la settimane sul palco di Piano Barlaci si alterneranno registi, attori e musicisti di alta qualità professionale tra cui Giuseppe Gigliorosso, Giovanni Calvaruso, Luciano Accomando, Rocco Mortelliti, Pasquale Scimeca e Giovanni Massa, Roberto Gervasi e la band Alan's Breakfast. "In questa edizione - dice Salvatore Albamonte presidente di Teletermini - abbiamo fortemente voluto una sezione dedicata al cinema proponendo al pubblico, che speriamo sia numeroso, una serie di corti, film e dibattiti di estrema qualità. Quest'anno, considerati i numerosi impegni previsti nel fitto calendario gli appuntamenti inizieranno puntualmente alle 21". Tutte le serate saranno presentate da Alessandra Forestieri e da Salvo Belcore.(ANSA).