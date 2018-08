A Pozzallo la 51/ma sagra del pesce

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 9 AGO - Al via domani 10 agosto a Pozzallo (Ragusa) la 51/ma sagra del pesce, in programma fino a mercoledì 15, una delle più antiche e rinomate dell'Isola, che quest'anno vuole promuovere l'essenza dell'accoglienza.

L'appuntamento è in piazza delle Rimembranze alle 19. In un momento storico particolare come questo, in cui in Italia si moltiplicano proclami e atteggiamenti che mortificano i valori di ospitalità e la cultura dei diritti, evidenziando discriminazioni su base etnica, religiosa, linguistica e culturale, il Comune del Ragusano si conferma un mirabile modello di accoglienza per la sua gestione sia degli ingenti sbarchi di migranti sia dei centri di raccolta che coordinano la ricezione e il trasferimento di tanti che, partiti dalla propria terra per sfuggire a guerre e miseria, approdano in un luogo ospitale e pronto a fornire gli aiuti necessari.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di mostrare una nuova forma di cittadinanza per un Mediterraneo che venga riconosciuto come modello di ospitalità e di giustizia sociale, attraverso la realizzazione dell'atteso appuntamento della sagra, ricco di manifestazioni canore, spettacoli, animazione, ma anche di una grande varietà dei menù culinari che saranno proposti. Tra gli ospiti della manifestazione di quest'anno Mario Incudine e la sua band, il gruppo folk "Ballo della Cordella" di Castellana Sicula, i Tamuna, Antonella Lo Coco, Stefano Piazza, Cecilia Gale e i Los Locos.(ANSA).