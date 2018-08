Musica:Catania, Festival Ricci Weekender

(ANSA) - CATANIA, 6 AGO - Ufficializzato il programma del festival Ricci Weekender che si terrà dal 6 al 9 settembre a Catania. Il festival, promosso dall'emittente radiofonica Worldwide FM, offrirà sotto la direzione artistica del noto produttore discografico, giornalista musicale e dj Gilles Peterson un programma di ricerca musicale tra live e dj set.

Ricci Weekender nasce da una collaborazione tra il club Mercati Generali, la radio britannica Worldwide FM, l'etichetta discografica londinese Brownswood Recording ed il cuoco Ed Wilson, del ristorante londinese Brawn. Nei quattro giorni del festival l'emittente londinese Worldwide FM trasmetterà in diretta da Catania dagli studi di Radio Zammù in broadcasting mondiale il resoconto di RICCI con interviste e Dj set degli stessi artisti invitati.L'apertura del festival è prevista giovedì 6 settembre nel Centro Culturale Zo e vedrà sul palco il produttore ed autore di colonne sonore brasiliane Kassin Kamal, il percussionista Alfio Antico, una giovane formazione etnea, Lumi e il dj Sally Rodgers. Venerdi 7 e sabato 8 settembre la musica di RICCI si trasferisce ai Mercati Generali. Dalle 20 il cuoco Ed Wilson proporrà al pubblico una sua personalissima interpretazione dei piatti della cucina mediterranea in versione street food. Il programma prevede venerdì 7 Daniele Baldelli, uno dei primi dj in Italia e fondatore del celebre serata Cosmic, i Nu Guinea, la band australiana Mildlife ed il dj set di Toto Chiavetta. Sabato 8 ai Mercati Generali dalle 20.30 la seconda giornata dedicata alla cucina, a seguire il dj set del duo etneo Koom.h, la cantante nu-soul Yazmin Lacey e il dj beat afro futurista di Auntie Flo. Iin chiusura dj set di Gilles Peterson. Per la giornata di chiusura, domenica 9 settembre, RICCI si trasferirà nel parco botanico di Radicepura, a Giarre.

In programma dalle 18 il dj set di dj Khalab, il duo siciliano My Friend Dario e Andrea Normanno. Tutto il programma completo della manifestazione può essere visionato sul sito web www.ricciweekender.com.(ANSA).