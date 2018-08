A Messina Taylor-Pink's One Tribute Show

(ANSA) - MESSINA, 6 AGO - Machan Taylor, la corista storica dei tour mondiali dei Pink Floyd e la tribute band siciliana "Pink's One Tribute Show" si esibiranno giovedì 9 agosto con inizio alle 21.30 a Messina, in Piazza Duomo riproponendo i brani più significativi ed emozionanti dell'ampio repertorio dei Pink Floid. L'appuntamento segna la fine del tour siciliano di Machan Taylor, in questi giorni impegnata in varie tappe insieme ai Pink's One in giro per l'Isola. La serata, ad ingresso gratuito, è inserita nel cartellone dell'Estate Messinese grazie alla collaborazione con l'assessore agli Spettacoli Giuseppe Scattareggia. I Pink's One, nove elementi, considerata la più rilevante Pink Floyd tribute band della Sicilia nonché una delle più apprezzate del vasto panorama italiano, nascono nel 2010 a Siracusa da un'idea di Alessandro Di Mauro. Nell'estate 2014 la band si avvale della preziosa collaborazione di Margret "Machan" Taylor, corista dei Pink Floyd durante il tour mondiale di "A Momentary Lapse Of Reason" (1987-1988), esibendosi sui palchi delle più importanti piazze siciliane. Nel Novembre 2016, con l'intento di rendere omaggio ai Pink Floyd in occasione del 45esimo anniversario del loro Live at Pompeii, la band registra una significativa esecuzione dal vivo della suite Echoes nella singolare cornice del Teatro Greco di Siracusa, producendo un film cortometraggio dal titolo "Echoes at Teatro Greco" a ricordo dell'evento. Nel 2017, coniugando la passione per i Pink Floyd con una spiccata attenzione alla Sicilia, la band realizza un videoclip celebrativo per il 30° anniversario di A Momentary Lapse of Reason eseguendo il brano Learning To Fly. Una versione strumentale del brano è stata inoltre utilizzata come parte della colonna sonora di un film americano in uscita alla fine del 2018.

Machan Taylor, cantante, vocalist, autrice, è stata una delle coriste dei Pink Floyd nel tour mondiale di "A Momentary Lapse Of Reason" (1987-1988) e una delle voci soliste in "The Great Gig In The Sky". Ha cantato in oltre 120 concerti in tutto il mondo con i Pink Floyd. Vanta preziose collaborazioni musicali con artisti del calibro di Foreigner, Sting, George Benson, Aretha Franklin e tanti altri, oltre che un'ottima carriera solista e di insegnante di canto.(ANSA).