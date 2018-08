Ypsigrock, a Castelbuono festival rock

(ANSA) - CASTELBUONO (PALERMO), 4 AGO - Il rock alternativo ritrova il suo festival a Castelbuono, borgo medievale nel cuore delle Madonie. Dal 9 al 12 agosto andrà in scena l'Ypsigrock, che da 22 anni è un appuntamento fisso per tanti appassionati di musica indie in un angolo suggestivo della Sicilia.

Quest'anno si ritrovano a Castelbuono (Ypsig era l'antico nome) grandi nomi della scena musicale internazionale tra cui i Jesus And Mary Chain, i The Horrors, i The Radio Dept e Aurora al suo debutto assoluto in Italia. Sui palcoscenici del festival si esibiranno anche i Vessels, l'afrobeat di Seun Kuti & Egypt 80, gli Algiers e Bob Log III.

Altri debutti italiani per Youngr e i Confidence Man. Spazio anche alla combinazione di post punk, indie rock e prog dei Trail of dead, all'ipnotico sound degli Her, al pop dei Blue Hawaii, ai Girls Names. Ci saranno anche gli Shame, una delle band rivelazione, la techno pop di Kelly Lee Ownes, Ama Lou, Alfio Antico e Niklas Paschburg. Dal Canada arrivano i Random Recipe. E infine tanti altri giovani artisti selezionati con il concorso "Avanti il prossimo…2018".

Tutte le band si esibiranno sui quattro diversi palchi di Ypsigrock. Il principale è in piazza Castello, tra l'antico arco medievale e l'imponente maniero dei Ventimiglia, simbolo di Castelbuono e del festival. "Ypsigrock - dicono Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, direttori artistici e fondatori del festival - non è solo un evento musicale. Il suo valore aggiunto è dato dalla opportunità di vivere un appuntamento di grande richiamo e una vacanza alternativa".(ANSA).