Petralia Soprana, sagre e rievocazioni

(ANSA) - PETRALIA SOPRANA (PALERMO), 3 AGO - Tra cultura, folk e momenti musicali saranno tanti gli appuntamenti del cartellone estivo di Petralia Soprana, uno dei borghi più caratteristici del Parco delle Madonie. Si parte domani e dopodomani nella frazione di Pianello con la sagra del grano, che propone convegni e degustazioni in un posto conosciuto sin dall'antichità come uno dei maggiori granai siciliani. Il 9 agosto, nella borgata Verdi, sarà presentato il libro "Un viaggio in Sicilia" di Marinella Fiume (edizioni Arianna) e il giorno dopo in piazza Duomo altro evento letterario: "Comet - Non si muove pietra senza poesie", ideato da Agostino Messineo Alfiere. Dopo un concerto della banda musicale locale (11 agosto) e la rappresentazione di una commedia di Santo Li Puma (13 agosto), nipote di un sindacalista ucciso dalla mafia nel 1948, il paese sarà coinvolto nel "matrimonio baronale": una spettacolare rievocazione, in costumi d'epoca, delle nozze celebrate nel 1700 tra donna Catarina Sgadari e don Giuseppe Di Maria. Il programma estivo prevede ancora il festival internazionale dei due mondi, un concorso musicale, la sagra delle lenticchie e il 25 agosto la sagra del sale. La miniera di salgemma dell'Italkali diventerà il teatro naturale di eventi artistici e musicali collegati alla cultura del sale. Chiudono il cartellone il concerto dei Malarazza (25 agosto) e il giorno dopo lo spettacolo, diretto da Mario Incudine, "Cuntu e riCuntu Raffo Music Festival". Un'escursione lungo il fiume Salso offrirà il 16 settembre una variazione ambientalistica. Numerose le feste religiose che si svolgono nelle strade cittadine: Festa SS. Salvatore (6 agosto, centro), Festa S. Giuseppe (12 agosto, Cipampini), festa Maria SS. di Loreto (26 agosto, centro), festa S. Giovanni Battista (2 settembre S. Giovanni), Maria SS. della Catena (dal 4 al 9 settembre Pianello), Maria SS. Addolorata (15 settembre S. Caterina - Lodico), Madonna della Pace (16 settembre Pellizzara), SS. Cosma e Damiano (27 settembre, centro).

(ANSA).