Arte: rassegna Wondertime a Catania

(ANSA) - CATANIA, 2 AGO - Quattro siti 'nascosti' di Catania faranno da sfondo dal 7 settembre al 7 ottobre alla seconda edizione di "WonderTime Catania", la rassegna internazionale di arte diffusa, ideata dall'artista e imprenditrice Rossella Pezzino de Geronimo, che quest'anno accompagnerà il pubblico in angoli nascosti del centro storico, tra viuzze e cortili dimenticati, tra resti di epoca romana intravisti tra le erbacce o tra i panni stesi ad asciugare.

Grazie anche al coinvolgimento di un nuovo comitato promotore composto da artisti, musicisti, associazioni, galleristi, scrittori, sceneggiatori e illustratori ed all'associazione Acquedotte Arte, Architettura, Aree Urbane, si potrà andare alla scoperta del cuore di Catania, dove si incontrano e si combinano tra loro acqua, terra aria e fuoco tra cripte nascoste, cunicoli sotterranei e sciare impenetrabili. In programma una passeggiata narrativa in una porzione del quartiere San Cristoforo: la Tricora romana di via S. Barbara, il Foro romano all'interno del cortile S. Pantaleone, la Chiesa di S. Maria dell'Aiuto e le terme romane di Piazza Sant'Antonio, siti che il 16 e 17 settembre faranno da suggestivo scenario a una serie di monologhi ispirati ai frammenti di Pitagora. Quattro attrici daranno voce ai quattro elementi interpretando i monologhi tratti da "Nel vortice del caos" di Nuccio Mula, musiche originali di Filippo Portera, regia di Nicola Alberto Orofino e costumi di Vincenzo La Mendola. Tra mare e vulcano, Fuoco, Aria, Acqua e Terra saranno invocati e rievocati ancora una volta.(ANSA).