A Catania festival C'est la Goutte d'eau

(ANSA) - CATANIA, 2 AGO - Approda a Catania il festival itinerante "C'est la Goutte d'eau" con due appuntamenti sul tema della solidarietà e del Mare Mediterraneo: sabato 4 agosto alle 21 nel porto di Catania lo spettacolo teatrale "Eclaboussure", ispirato al naufragio del 3 ottobre 2013 nel mare di Lampedusa.

Lunedì 6 agosto alle 18 a SpiazZo, lo spazio all'aperto di Zo centro culture contemporanee, gli incontri culturali (workshop di scrittura di messaggi in bottiglia, proiezione di documentari sul tema del mare e della solidarietà, dibattiti e mostra "La memoria in movimento: ieri, oggi, domani"). La manifestazione è organizzata in collaborazione con Cooperativa Prospettiva, Associazione Arci Amari di Caltagirone ed Autorità Portuale di Catania.

Nel mese di Agosto 2016, a bordo della nave Aquarius di SOS Mediterraneo, impegnata nel salvataggio dei rifugiati al largo della Libia, Mandine Guillaume e Emilien Urbach hanno avviato il processo di Scrittura teatrale in barca "C'est la Goutte d'eau".

Due anni dopo salgono a bordo della loro barca a vela, "L'Hétérotope", per un viaggio lungo cinque mesi. Si parte da Port de Bouc, vicino a Marsiglia, per raggiungere il mar Egeo facendo scalo a Menton, Genova, Palermo, Catania, Elefsina e infine Lesbos.(ANSA).