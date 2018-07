Settimana spettacoli a villa Filippina

(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - Una ricca settimana di eventi è in programma a inizio agosto nel teatro arena Villa Filippina.

Torna lo straordinario spettacolo Future della XI edizione del Teatro del Fuoco International Fire Dancing Festival: mercoledì e giovedì il palcoscenico del teatro ospiterà ballerini, acrobati e giocolieri professionisti che eseguiranno particolari coreografie con degli eccezionali effetti speciali creati dal fuoco, il tutto accompagnato da musiche suggestive. Si prosegue venerdì 3 agosto, alle 21.30, con l'esibizione di John Peter Sloan in "Culture Shock" spettacolo comico scritto e interpretato dallo stesso Sloan. La settimana si concluderà con l'affascinante concerto "Astronomy Concert" previsto per domenica. Pensato in collaborazione con Aldo Lombardo, direttore e Presidente dell'Associazione Artistica Kandinskij di Palermo, e il Planetario di Palermo, il concerto unisce lo straordinario mondo della musica classica a quello scientifico astronomico: alle 21.30 si esibirà il duo formato dal violinista Francesco Palmisano e la pianista Deborah Conte, che eseguiranno alcuni dei brani dei cataloghi di Bach, Brahms, Ravel e Part accompagnati dalle bellissime e suggestive immagini di Pianeti e Luna, in diretta dai telescopi, proiettate sul grande schermo posto sul palcoscenico.(ANSA).