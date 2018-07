A Salemi estate di musica e spettacoli

(ANSA) - SALEMI (TRAPANI), 26 LUG - Un concerto di Annalisa aprirà sabato 28 luglio un ciclo di eventi, tra musica e spettacolo, promossi dal Comune di Salemi fino al 15 settembre. Il cartellone prevede poi 'Risate e Musica' con Fabrizio Bracconeri (29 luglio), la proiezione del film 'Untitled' di Michael Glawogger (2 agosto), il percorso itinerante 'Bianca come la luna' tra le bellezze del borgo come il castello normanno-svevo e il sistema museale (7 agosto). Il 10 agosto spazio agli artisti di Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si alterneranno in consolle a partire dalle 22 in piazza Alicia per il 'Deejay Time Unlocked Festival'. L'11 e il 12 agosto tornerà la tradizionale 'Sagra della busiata nel Borgo' organizzata dal Comune e dall'associazione Ristoratori aliciensi. Il 17 agosto il centro storico e via Matteotti si animeranno con la 'Notte del gelato' e il 18 agosto ancora un appuntamento con la musica con un concerto di Lello Analfino e dei Tinturia. Il 24 agosto riflettori accesi sul teatro del Carmine per il 'Festival Visioni notturne sostenibili', che si richiamerà al terremoto del 1968 nella valle del Belice. La chiusura di 'Salemi d'Estate' è prevista per il 15 settembre con la 'Notte Blu, festa di fine estate' e il 'September Fest', festa della birra. (ANSA).