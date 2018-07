Premio ''Marineo'' a prof. Sabatini

Giunge alla 44sima edizione il premio letterario "Città di Marineo" curato dall'amministrazione comunale. Quest'anno il premio speciale internazionale è stato attribuito al prof. Francesco Sabatini, presidente onorario dell'accademia della Crusca. La commissione giudicatrice nel conferire il premio ha sottolineato ''quanto sia importante difendere la nostra lingua, la nostra cultura ed in modo particolare la nostra identità''. Maestro di intere generazioni Sabatini non solo è divulgatore - dice la commissione - impareggiabile della lingua italiana, ma è altresì autore con il linguista Coletti del "Dizionario della lingua italiana" che ha segnato una svolta nella nostra lessicografia. Nell'ambito della poesia edita in lingua italiana la giuria, presieduta da Salvatore Di Marco, e composta da Flora Di Legami, Giovanni Perrone, Ida Rampolla del Tindaro, Tommaso Romano, Michela Sacco Messineo e Ciro Spataro, ha attribuito il primo premio a Nicola Romano, con la raccolta "D'un continuo trambusto". Nella sezione opere inedite in lingua siciliana il primo premio è stato assegnato a Rosario Cannella per la lirica "Na ciamarita". La commissione giudicatrice ha assegnato la targa "Francesco Grisi" a Nonò Salamone, considerato uno degli ''ultimi cantastorie siciliani, un'artista che ha portato il canto e la tradizione siciliana in tutto il mondo, soprattutto dove vivono i nostri emigrati''.

"La scelta della commissione - affermano il sindaco Franco Ribaudo e l' assessore alla Cultura Martina Lo Proto - è di grande significato perché la vastità e la profondità della cultura del prof. Sabatini sono note in tutto il mondo.

La 44sima edizione del premio Marineo è stata inserita nel programma ufficiale di ''Palermo Capitale della Cultura", e la cerimonia di premiazione avrà luogo a Marineo il 2 settembre alle 18.