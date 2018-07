Luglio trapanese, lirica e concerti

(ANSA) - TRAPANI, 16 LUG - Quattro opere liriche e diversi eventi musicali. Il cartellone della settantesima edizione del Luglio musicale trapanese è stato presentato nell'aula consiliare del Comune nell'ambito del progetto "Trapani città mediterranea della musica". Per due mesi, dal 17 luglio al 15 settembre, concerti e rappresentazioni liriche si terranno in diversi siti: il teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita, il Chiostro di San Domenico, il teatro antico di Segesta, l'area archeologica di Marsala e l'isola di Mozia.

Alla presentazione del "Luglio musicale" sono intervenuti il sindaco Giacomo Tranchida; Giovanni De Santis, direttore artistico della rassegna; Andrea Certa responsabile della programmazione lirica dell'ente "Luglio musicale" e casting manager; Luca Attilii, responsabile creazioni video. L'opera che aprirà la rassegna, la Tosca di Giacomo Puccini, è stata presentata dal regista Matteo Mazzoni e dal direttore James Meena. L'opera, che andrà in scena il 17 e il 19 luglio al teatro Di Stefano, è prodotta dal Luglio musicale trapanese con allestimento del Comune di Bassano del Grappa/Opera Festival e del Comune di Padova. Stefanna Kybalova intepreterà la parte di Tosca e Azer Zada quella di Cavaradossi. Le altre opere in cartellone sono L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti (30 e 31 luglio). La Traviata e Aida di Giuseppe Verdi. La prima andrà in scena il 12 e 14 agosto, Aida il 19 agosto. In programma anche un Festival dedicato a Mario Castelnuovo Tedesco al chiostro di San Domenico nel cinquantesimo della morte del compositore fiorentino ebraico che nel 1939 dovette emigrare negli Stati Uniti per sfuggire alle leggi razziali.

