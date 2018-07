A Petrosino il festival Rockarossa

A distanza di 21 anni, a Petrosino (Tp), tornerà il festival musical "Rockarossa", che dal 1993 al 1997, per cinque edizioni, ha visto esibirsi sul palco alcuni dei migliori gruppi rock giovanili siciliani.

Atteso da musicisti e appassionati del "rock indie made in Italy" e non solo, "Rockarossa 2018" si terrà dal 3 al 4 agosto sul litorale di Biscione. E il 2 agosto avrà come anteprima speciale con il concerto di Roy Paci e gli "Aretuska". Con il patrocinio del Comune di Petrosino, l'associazione Rockarossa, guidata dal musicista Gianfranco Marino, annuncia di avere allestito un'edizione con "grandi nomi del panorama musicale italiano, di band locali ed emergenti". A salire sul palco, la sera del 3 agosto, saranno gli "O.R.K.", superband italo-americana nata dall'unione di musicisti appartenenti a diverse importanti rockband. Ne fanno parte Lef, già voce degli "Obake" e dei "Berserk!", il chitarrista Carmelo Pipitone, già fondatore dei "Marta Sui Tubi" e membro dei "Dunk" insieme ai fratelli Giuradei e a Luca Ferrari dei Verdena; con loro il bassista Colin Edwin (Porcupine Tree). Con il primo lavoro in studio "Inflamed rides" - ben accolto da pubblico e critica - hanno puntato su "un'energia primordiale intrisa di psichedelia acustica e di un'intensa elettronica ambientale". Il 4 agosto sarà, invece, la volta del leader dei "99 Posse" 'O Zulù sulla cresta dell'onda dai primi anni '90. Da "Curre curre guagliò" a "Il tempo. Le parole. Il suono" di tempo ne è passato parecchio ed 'O Zulù afferma di essere pronto a salire sul palco "con una grinta nuova e… qualche chilo in meno". Tante le iniziative collaterali all'evento: musica con band provenienti da tutta la Sicilia, stand food & drink, aree merchandising, concerti serali e all'alba, il Rockarossa Expo in cui etichette discografiche, artisti ed artigiani potranno far conoscere i propri prodotti.

Insomma, un Villaggio musicale in cui ogni musicista potrà proporre la propria musica. Queste tutte le band che si esibiranno: Noise Rejection, Age of Cold, Ashville Disease, Artemixia Cor, Your Noisy Neighbors, Mezz Gacano, Kali Yuga, Carnera, Juju, Banda di Palermo, Ornella Cerniglia & Giovanni Di Giandomenico. A presentare l'evento saranno Davide Colella (Radio "Articolo1") e Raffaella Daino (Sky). Dal 1993 al 1997, Rockrossa ha offerto musica rock e di tendenza con un grande raduno musicale, il più importante che il territorio trapanese ricordi in questo genere. Ad affiancare i giovani talenti, sul palco del Festival, sono stati, nel tempo, alcuni tra i nomi di punta per le nuove generazioni musicali: dai QBeta a Roy Paci e agli Uzeda, dagli Use and Abuse a Cesare Basile e Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi, ORK, Dunk). La manifestazione, nata dall'intuito di alcuni ragazzi del luogo, che crearono successivamente un'associazione culturale (Progetto Kanea), è ancora adesso ricordata come un vero e proprio evento.