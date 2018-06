A Palazzo Biscari installazione Tosatti

(ANSA) - PALERMO, 26 GIU - Per la prima volta Palazzo Biscari, una delle più importanti residenze barocche della Sicilia, apre le porte all'arte contemporanea: dal 16 luglio al 18 agosto il palazzo ospiterà l'installazione site specific dell'artista Gian Maria Tosatti intitolata "Il mio cuore è vuoto come uno specchio - episodio di Catania", a cura di Adele Ghirri, Ludovico Pratesi, Pietro Scammacca, e presentata da unfold, associazione con sede a Palazzo Biscari, fondata nel 2017 da Pietro Scammacca.

L'iniziativa costituisce il primo capitolo di un progetto che porterà l'artista in un lungo pellegrinaggio attraverso l'Europa, tra le macerie della storia, che allunga ancora le sue ombre sul presente, e i germogli di un tempo nuovo. Tosatti osserva uno dei più profondi passaggi di civiltà, fra la spinta verso un futuro e l'opposizione di vecchie strutture come gli stati-nazione, il capitalismo, il colonialismo che nella loro resistenza mostrano il volto più sinistro.

L'opera è un percorso solitario il cui inizio coincide con l'ingresso in un nuovo romanzo visivo, attraverso una narrazione ispirata dall'architettura dell'edificio e con riferimenti a Visconti, Céline e ai suoi diari personali.

Diceva Walter Benjamin nel suo trattato "Il dramma barocco tedesco" (1925) che l'allegoria barocca è una forma di espressione che si manifesta durante i passaggi escatologici della storia, quando il declino e la precarietà di una civilizzazione diventano percepibili. "Il mio cuore è vuoto come uno specchio", titolo che deriva da "Il Settimo Sigillo" di Ingmar Bergman, si presenta come uno spazio allegorico e entropico, dove il tempo sembra finire o continuare in una dimensione ulteriore e separata. (ANSA).