Fotografia: "Mani di questa terra"

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - Stringono, modellano, costruiscono, creano: un ponte tra il pensiero e la capacità di agire sulla materia, di trasformare l'ambiente circostante. Sono le mani degli uomini della terra iblea alle quali il fotografo e regista Giovanni Caccamo dedica una mostra, che sarà ospitata nella sede della Fondazione Grimaldi in Corso Umberto I, 106 dal 28 giugno al 12 agosto. L'esposizione, affiancata da eventi collaterali che intendono promuovere l'identità territoriale e i suoi valori, è organizzata da Sava & Sava communication con il coordinamento di Salvatore Curcio e Concetto Iozzia e il patrocinio dell'associazione culturale Franco Ruta. Caccamo ha iniziato la carriera di fotografo per l'agenzia Grazia Neri di Milano. In seguito si è dedicato alla regia di trasmissioni televisive. L'autore espone oltre trenta scatti in bianco e nero che immortalano mani di contadini e artigiani solcate da rughe, callose per la fatica del lavoro, impegnate in abili gesti tramandati da un'antica sapienza. (ANSA).