Coronavirus: Musumeci, guerra con fionde

(ANSA) - PALERMO; 26 MAR - "Se Roma non ci ascolta corriamo il rischio di combattere una guerra con le fionde. Abbiamo chiesto 362 aspiratori elettrici e ce ne hanno consegnati zero.

Cinquecentomila kit diagnostici, consegnati zero. Ventilatori elettrici, richiesti 416 e consegnati zero. Mascherine ffp2 e ffp3 richieste 5,2 milioni, consegnate 41.560. Mascherine chirurgiche richieste 13 milioni, consegnate 170 mila. Guanti sterili richiesti 53 milioni, consegnati 82 mila". L'ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso.

"Noi possiamo emettere tutte le ordinanze che vogliamo e il governo può emettere tutti i decreti che vuole - ha aggiunto - ma se non c'è la sufficiente forza per fare i controlli, con le sanzioni conseguenti per chi non rispetta le norme, non abbiamo fatto niente. La Sicilia ha bisogno di avere i militari in gran numero. Io ho chiesto l'intervento dell'Esercito e mi hanno dato purtroppo solo qualche centinaio di uomini".