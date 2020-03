Coronavirus: da lunedì riapre mercato ortofrutta Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - Da lunedì mattina il mercato ortofrutticolo di Palermo riaprirà i battenti per la vendita dei prodotti. Lo ha disposto il sindaco Leoluca Orlando dopo che aveva sospeso le attività per permettere l'adeguamento delle procedure alle prescrizioni per il contrasto del Coronavirus.

Sabato mattina si riprenderà con la consegna dei prodotti ortofrutticoli ai concessionari, per la successiva vendita a partire da lunedì mattina. Lo riferisce una nota da Palazzo delle Aquile. "L'apertura eccezionale del sabato, motivata dalla prolungata sospensione e dalla necessità di accelerare i tempi di ripresa della regolare fornitura di cibi freschi alle rivendite cittadine - si legge nella nota - è destinata solo all'ingresso dei concessionari e, in tre turni dalle 6 alle 12, dei mezzi pesanti e dei venditori locali indicati dai concessionari e registrati sulla piattaforma comunale". La decisione è stata comunicata ai 69 concessionari e in caso di mancato adeguamento alle regole del Comune, di concerto con le autorità, si valuterà la sussistenza dell'interruzione di pubblico servizio. "Si avvia il meccanismo necessario e indispensabile - ha affermato Orlando - per garantire che l'approvvigionamento alimentare della città prosegua in modo regolare e ordinato, garantendo a tutti i soggetti coinvolti, primi fra tutti gli operatori del mercato, la tutela della salute e la prevenzione del contagio". Da lunedì, il mercato entrerà a regime secondo il nuovo sistema implementato dal Comune che conferma la netta separazione fra le due fasi di scarico e vendita delle derrate ed introduce un contingentamento degli accessi previa registrazione-prenotazione e rilascio di un codice univoco di accesso all'area che sarà verificato dagli addetti alla vigilanza (guardie giurate comunali del Coime) supportati dalla Polizia municipale e dalle altre forze dell'Ordine.(ANSA).